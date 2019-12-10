Витренко рассказал о газовых переговорах с Путиным в Париже

10 декабря, 2019, 16:58

Во время саммита в "нормандском формате", который состоялся в Париже 9 декабря, обсуждались несколько вариантов газового транзитного контракта

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook .

Как отметил Витренко, газовые вопросы обсуждались непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. "Обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию", - написал он.

Он напомнил, что Украина придерживается той позиции по транзиту, что контракт должен быть основан на европейских правилах.

"При этом заключению нового транзитного контракта по европейским правилам никак не мешают не только уже вынесенные решения Стокгольмского арбитража, а и новый арбитражный процесс, который начался в 2018 году и должен быть завершен в 2021 году", - написал он.

По его словам, в рамках этого нового арбитражного процесса будет рассматриваться спор между Нафтогазом и Газпромом о компенсации Нафтогазу невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. То есть за период, который не охватывал предыдущий арбитраж.

Витренко отметил, что это арбитраж никак не мешает Газпрому заключить новый контракт на транзит с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

В то же время, по его словам, "Нафтогаз" готов обсуждать и другие варианты.

"Например, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не Газпром, заключали контракты на транзит. Или контракты "своп", когда Нафтогаз будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западном, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическое транспортирование газа. В таком случае эти контракты "своп" должны обеспечивать Нафтогазу доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 млрд долларов ", - добавил Витренко.

Напомним, вчера после Нормандской встречи исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил, что стороны в Париже договорились дальше договариваться о транзите газа.

Напомним, то же время, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".