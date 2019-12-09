Вторник о газовых переговорах: Россия и Украина "договорились договариваться"
9 декабря, 2019, 23:19
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в рамках Нормандской встречи представители России и Украины договорились в дальнейшем вести переговоры по газу
Об этом сообщает hromadske.
"О договоренностях будут говорить президенты, с нашей стороны мы просто излагали позиции сторон и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", сказал Витренко.
"Договорились продолжать договариваться" - исполнительный директор Нафтогаза Витренко о переговорах с Россией по газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4- hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019
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