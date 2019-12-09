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Espreso.tvОбществоВторник о газовых переговорах: Россия и Украина "договорились договариваться"

Вторник о газовых переговорах: Россия и Украина "договорились договариваться"

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в рамках Нормандской встречи представители России и Украины договорились в дальнейшем вести переговоры по газу

Об этом сообщает hromadske.

"О договоренностях будут говорить президенты, с нашей стороны мы просто излагали позиции сторон и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", сказал Витренко.

 

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