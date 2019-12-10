Гончарук не исключает новую "газовую войну" с РФ
Об этом он сообщил в Facebook по итогам вчерашней Нормандской встречи в Париже.
Гончарук отметил, что Украина добилась вывода вопросам транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.
"Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, может быть просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен", - подчеркнул он.
Премьер добавил, что Украине нужен долгосрочный контракт, долги списаны не будут, а российская сторона может погасить их прямыми поставками газа.
Напомним, вчера после нормандской встречи исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил, что стороны в Париже договорились дальше договариваться о транзите газа.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается