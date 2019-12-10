Гончарук не исключает новую "газовую войну" с РФ

10 декабря, 2019, 12:21

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны"

Об этом он сообщил в Facebook по итогам вчерашней Нормандской встречи в Париже.

Гончарук отметил, что Украина добилась вывода вопросам транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, может быть просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" недостроен", - подчеркнул он.

Премьер добавил, что Украине нужен долгосрочный контракт, долги списаны не будут, а российская сторона может погасить их прямыми поставками газа.

Напомним, вчера после нормандской встречи исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил, что стороны в Париже договорились дальше договариваться о транзите газа.