В Киеве "заминировали" здание КГГА
10 декабря, 2019, 13:09
Во вторник, 10 декабря, неизвестный сообщил полиции о заминировании Киевской городской государственной администрации
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Аноним заявил правоохранителям о заминировании здания по адресу ул. Крещатик, 36.
На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей из помещения.
Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.
30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .
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