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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" здание КГГА

В Киеве "заминировали" здание КГГА


фото: rfe
Во вторник, 10 декабря, неизвестный сообщил полиции о заминировании Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Аноним заявил правоохранителям о заминировании здания по адресу ул. Крещатик, 36.

На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей из помещения.

Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.

30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .

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