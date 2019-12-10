В Киеве "заминировали" здание КГГА

10 декабря, 2019, 13:09

Во вторник, 10 декабря, неизвестный сообщил полиции о заминировании Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Аноним заявил правоохранителям о заминировании здания по адресу ул. Крещатик, 36.

На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей из помещения.

Напомним, в 2019 году полиция открыла более 460 производств о псевдоминировании в Киеве.

30 ноября неизвестный сообщил о заминировании "всего Киева" .