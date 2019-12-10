У Ломаченко отобрали звание самого высокооплачиваемого боксера Украины
Об этом сообщает Klitschko-brothers.
Сергей Деревянченко заработал за проигранный бой с чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным $5,6 млн. В 2019 году Деревянченко также выиграл у немца Джека Кулькая, однако получил за этот бой только $100 тыс.
В то же время чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко за победные поединки с британцами Энтони Кроллой и Люком Кемпбелом получил $6 млн.
В целом Ломаченко превзошел Деревянченко по суммарному заработку, однако за отдельный бой его соотечественник получил больше всех украинских боксеров в 2019 году.
Рекордный в истории украинского бокса гонорар в 2017 году получил Владимир Кличко, за бой против британца Энтони Джошуа заработал $20 млн.
- Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину.
- 19 ноября Сергей Деревянченко заявил, что надеется в следующем году провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
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