У Ломаченко отобрали звание самого высокооплачиваемого боксера Украины

10 декабря, 2019, 11:36

Украинский боксер Сергей Деревянченко превзошел соотечественника Василия Ломаченко по размеру гонорара за один бой в 2019 году

Об этом сообщает Klitschko-brothers.

Сергей Деревянченко заработал за проигранный бой с чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным $5,6 млн. В 2019 году Деревянченко также выиграл у немца Джека Кулькая, однако получил за этот бой только $100 тыс.

В то же время чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко за победные поединки с британцами Энтони Кроллой и Люком Кемпбелом получил $6 млн.

В целом Ломаченко превзошел Деревянченко по суммарному заработку, однако за отдельный бой его соотечественник получил больше всех украинских боксеров в 2019 году.

Рекордный в истории украинского бокса гонорар в 2017 году получил Владимир Кличко, за бой против британца Энтони Джошуа заработал $20 млн.