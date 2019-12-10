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Espreso.tvСпортШевченко назвал преемников Роналду и Месси в мировом футболе

Шевченко назвал преемников Роналду и Месси в мировом футболе


фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут конкурировать с португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси за звание лучшего футболиста мира

Об этом сообщает FootballHub.

По мнению Шевченко, в ближайшие годы вызов Роналду и Месси бросят голландец Вирджил ван Дейк, египтянин Мохамед Салах, француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар.

"Роналду и Месси не вечны. Появляется новая плеяда футболистов, которые будут конкурировать с ними. Тот же ван Дейк, Салах, Мбаппе обязательно, Неймар. К тому же, я уверен, появятся новые имена, которые сейчас только начинают делать первые шаги в футболе", - сказал Шевченко.

 

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