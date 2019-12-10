Шевченко назвал преемников Роналду и Месси в мировом футболе
10 декабря, 2019, 16:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут конкурировать с португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси за звание лучшего футболиста мира
Об этом сообщает FootballHub.
По мнению Шевченко, в ближайшие годы вызов Роналду и Месси бросят голландец Вирджил ван Дейк, египтянин Мохамед Салах, француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар.
"Роналду и Месси не вечны. Появляется новая плеяда футболистов, которые будут конкурировать с ними. Тот же ван Дейк, Салах, Мбаппе обязательно, Неймар. К тому же, я уверен, появятся новые имена, которые сейчас только начинают делать первые шаги в футболе", - сказал Шевченко.
- 2 декабря, обладателем "Золотого мяча-2019" стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
- Аргентинский футболист Лионель Месси опередил главного конкурента в борьбе за "Золотой мяч" нидерландца Вирджила ван Дейка лишь на 7 баллов .
- 5 декабря Лионель Месси заявил, что сенегалец Садио Мане оказался в голосовании France Football незаслуженно низко.
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