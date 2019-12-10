"Заря" лишилась бразильского голкипера
10 декабря, 2019, 12:20
Луганская "Заря" расторгла контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе
Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.
Луганская "Заря" прекратила сотрудничество с бразильским вратарем Луисом Фелипе. Контракт был расторгнут по соглашению двух сторон, а 22-летний голкипер уже покинул пределы Украины.
"Пока Украина. Я буду скучать", - сказал футболист.
Луис Фелипе присоединился к "Заре" в начале 2018 года. С тех пор бразилец провел 18 матчей, пропустил 21 гол, а 8 поединков отстоял "на ноль".
После 17-го тура чемпионата Украны по футболу, луганский клуб занимает второе место, в активе команды Виктора Скрипника 34 очка.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступил "Зари" и опустился на четвертое место.
- 29 ноября генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что уволил тренера Юрия Вернидуба, так как тот устроил пир перед последним матчем команды в чемпионате Украины.
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