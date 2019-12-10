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Espreso.tvСпорт"Заря" лишилась бразильского голкипера

"Заря" лишилась бразильского голкипера


фото: zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" расторгла контракт с бразильским голкипером Луисом Фелипе

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Луганская "Заря" прекратила сотрудничество с бразильским вратарем Луисом Фелипе. Контракт был расторгнут по соглашению двух сторон, а 22-летний голкипер уже покинул пределы Украины.

"Пока Украина. Я буду скучать", - сказал футболист.

Луис Фелипе присоединился к "Заре" в начале 2018 года. С тех пор бразилец провел 18 матчей, пропустил 21 гол, а 8 поединков отстоял "на ноль".

После 17-го тура чемпионата Украны по футболу, луганский клуб занимает второе место, в активе команды Виктора Скрипника 34 очка.

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