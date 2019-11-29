Директор "Зари" ошарашил причиной увольнения Вернидуба
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему принял решение уволить бывшего тренера команды Юрия Вернидуба.
"Решение было принято после последней игры в Мариуполе. За два дня до матча был организован банкет. Я о нем случайно узнал, меня даже не поставили в известность. В одном кафе, где были все футболисты и тренеры, отмечали удачный сезон. Пятое место - вот там тосты были. Они все скрыли от меня. На следующий день после банкета мне рассказали, что было так и так, назвали место. затем все Запорожье шумело - они отмечали непонятно что, а потом вышли и проиграли. Это не красиво ", - сказал Рафаилов.
В прошлом сезоне чемпионата Украины луганская "Заря" заняла пятое место, пропустив вперед "Александрию" и "Мариуполь".
- 7 ноября украинский специалист Юрий Вернидуб стал новым главным тренером солигорского "Шахтера".
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