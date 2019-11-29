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Espreso.tvСпортДиректор "Зари" ошарашил причиной увольнения Вернидуба

Директор "Зари" ошарашил причиной увольнения Вернидуба


фото: zarya-lugansk.com
Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что уволил тренера Юрия Вернидуба, ибо устроил пир перед последним матчем команды в чемпионате Украины

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему принял решение уволить бывшего тренера команды Юрия Вернидуба.

"Решение было принято после последней игры в Мариуполе. За два дня до матча был организован банкет. Я о нем случайно узнал, меня даже не поставили в известность. В одном кафе, где были все футболисты и тренеры, отмечали удачный сезон. Пятое место - вот там тосты были. Они все скрыли от меня. На следующий день после банкета мне рассказали, что было так и так, назвали место. затем все Запорожье шумело - они отмечали непонятно что, а потом вышли и проиграли. Это не красиво ", - сказал Рафаилов.

В прошлом сезоне чемпионата Украины луганская "Заря" заняла пятое место, пропустив вперед "Александрию" и "Мариуполь".

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