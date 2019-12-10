 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не надо кивать": Зеленский сделал замечание Лаврову во время Нормандского саммита, - Аваков

"Не надо кивать": Зеленский сделал замечание Лаврову во время Нормандского саммита, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о подробностях встречи украинской и российской делегации во время работы саммита "нормандской четверки" в Париже

Об этом он сказал в комментарии Дмитрию Гордону.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как на Нормандском саммите президент Владимир Зеленский во время своей речи попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

"Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: да, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - рассказал Аваков.

  • Ранее Аваков заявил, что российская делегация на Нормандском саммите требовала дальнейшего разведения войск в Донбассе, причем вела себя "эмоционально, но некомпетентно".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать