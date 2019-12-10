"Не надо кивать": Зеленский сделал замечание Лаврову во время Нормандского саммита, - Аваков

10 декабря, 2019, 17:02

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о подробностях встречи украинской и российской делегации во время работы саммита "нормандской четверки" в Париже

Об этом он сказал в комментарии Дмитрию Гордону.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как на Нормандском саммите президент Владимир Зеленский во время своей речи попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

"Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: да, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете", - рассказал Аваков.