Аваков о саммите в Париже: У Суркова сдали нервы, он кричал
10 декабря, 2019, 12:06
Российская делегация на нормандском саммите требовала дальнейшего разведения войск на Донбассе, причем вела себя "эмоционально, но некомпетентно"
Об этом рассказал член украинской делегации в Париже, министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.
"Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры - хорошо", - сказал он.
По словам Авакова, канцлер ФРГ Ангела Меркель "с пониманием" отнеслась к ситуации в Украине и готова в дальнейшем поддерживать официальный Киев.
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались", - добавил глава МВД.
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