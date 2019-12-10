Очень сильный удар, - тренер "Шахтера" Каштру о Малиновском
Об этом сообщает sport.ua.
На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в которой донецкий "Шахтер" принимает итальянскую "Аталанту", главный тренер "горняков" Луиш Каштру высказался о сопернике, а также выделил украинского полузащитника Руслана Малиновского, который выступает за клуб из Бергамо.
"Соперника нужно рассматривать по коллективным действиям. У Малиновского есть другие качества, очень сильный удар из-за пределов штрафной. Но нужно принимать команду как коллектив. Как они действуют в динамике, как обороняются, как атакуют. Я всегда рассматриваю команду как коллектив, а не отдельных игроков ", - сказал специалист.
11 декабря донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретится с итальянской "Аталантой" в Харькове. Начало в 19:55.
- 6 декабря стало известно, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру доволен победой над "Олимпиком", но теперь сосредоточен на матче Лиги чемпионов , где украинцы сыграют против итальянской "Аталанты".
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3: 0.
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