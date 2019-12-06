Мы переключаемся на "Аталанту", - Каштру

6 декабря, 2019, 21:47

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру доволен победой над "Олимпиком", но теперь сосредоточен на матче Лиги чемпионов, где украинцы сыграют против итальянской "Аталанты"

Об этом сообщает sport.ua.

В 17-м туре чемпионата Украины по футболу состоялось "донецкое дерби" между "Олимпиком" и "Шахтером", сильнее оказались "горняки" (3: 0). Главный тренер команды Луиш Каштру прокомментировал победу.

"Хороший второй гол? Действительно, отличный мяч. Игроки все сделали вовремя, все сыграли красиво по времени. Этот гол меня порадовал, ведь Марлос до этого был не в лучших кондициях", - высказался специалист.

Также тренер не забыл и о следующем сопернике "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Стартовый состав на "Аталанту"? Нет, сегодня это был не он. По итогам тренировок мы делаем выводы, и у нас еще есть несколько дней. Только с этого дня мы переключаемся на "Аталанту", - рассказал Каштру.

11 декабря донецкий "Шахтер" померяется силами с итальянской "Аталантой" в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов.