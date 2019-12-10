Клопп поиздевался над переводчиком на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов

10 декабря, 2019, 17:26

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал переводчику замечание за нелепый перевод на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга"

Об этом сообщает Goal .

Инцидент произошел во время пресс-конференции Клопп перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

Немецкий тренер пришел к журналистам вместе с полузащитником команды Джорданом Хендерсоном, у которого спросили о предстоящем матче. Переводя слова футболиста с английского на немецкий, переводчик сказал, что Хендерсон считает этот матч легким. Перевод не понравился Клоппу.

"Плохо, когда рядом с переводчиком сидит тренер, который знает немецкий. Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы понимаем, что нас ждет непростой матч. Вам следовало бы внимательно послушать. Иначе я сам могу переводить, это совершенно не сложно", - сказал Клопп.