Клопп поиздевался над переводчиком на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов
Об этом сообщает Goal .
Инцидент произошел во время пресс-конференции Клопп перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".
Немецкий тренер пришел к журналистам вместе с полузащитником команды Джорданом Хендерсоном, у которого спросили о предстоящем матче. Переводя слова футболиста с английского на немецкий, переводчик сказал, что Хендерсон считает этот матч легким. Перевод не понравился Клоппу.
"Плохо, когда рядом с переводчиком сидит тренер, который знает немецкий. Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы понимаем, что нас ждет непростой матч. Вам следовало бы внимательно послушать. Иначе я сам могу переводить, это совершенно не сложно", - сказал Клопп.
- Матч "Зальцбург" - "Ливерпуль" состоится 10 декабря и начнется в 19:55 по киевскому времени.
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