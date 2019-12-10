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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
Во вторник будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа Е

19:55 "Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия), "Футбол 2"

19:55 "Зальцбург" (Австриия) - "Ливерпуль" (Англия), "Футбол 1"

Группа F

22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Чехия)

22:00 "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания), "Футбол 2"

Группа G

22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)

22:00 "Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия)

Группа Н

22:00 "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Валенсия" (Испания)

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