Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
10 декабря, 2019, 08:12
Во вторник будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа Е
19:55 "Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия), "Футбол 2"
19:55 "Зальцбург" (Австриия) - "Ливерпуль" (Англия), "Футбол 1"
Группа F
22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Чехия)
22:00 "Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания), "Футбол 2"
Группа G
22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия)
22:00 "Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия)
Группа Н
22:00 "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Валенсия" (Испания)
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