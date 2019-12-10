Бужанский хочет отменить закон о языке
Об этом народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил в Facebook.
"Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, учитывая решение Венецианской комиссии", - заявил Бужанский.
По мнению депутата Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" дискриминирует русскоязычных и другие меньшинства, а также - цитата - "убивает и унижает нашу украиноязычную литературу."
Также нардеп добавляет, что, по его мнению, действующий закон о языке для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством.
"Я обещал, что постараюсь исправить все то, что сделали с нашей страной за прошедшие 5 лет", - добавляет Бужанский.
- Напомним, Венецианская комиссия недавно рассмотрела Закон о языке и внесла свои рекомендации к нему.
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