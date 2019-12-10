Бужанский хочет отменить закон о языке

10 декабря, 2019, 16:07

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес проект закона, которым хочет отменить Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил в Facebook.

"Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, учитывая решение Венецианской комиссии", - заявил Бужанский.

По мнению депутата Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" дискриминирует русскоязычных и другие меньшинства, а также - цитата - "убивает и унижает нашу украиноязычную литературу."

Также нардеп добавляет, что, по его мнению, действующий закон о языке для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством.

"Я обещал, что постараюсь исправить все то, что сделали с нашей страной за прошедшие 5 лет", - добавляет Бужанский.