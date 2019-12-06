В общем закон о языке не получил отрицательного заключения, - Княжицкий о вердикте Венецианской комиссии
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"О решении Венецианской комиссии относительно языкового закона. Комиссия признала необходимость закона и защиты украинского языка от вытеснения российским во времена колонизации. Комиссия сделала небольшие замечания, часть из которых будет учтена в законе о нацменьшинстве, а часть не имеет смысла, поскольку касается каких-то определений, которых в законе нет ", - написал Княжицкий.
Народный депутат отметил, что отрицательного заключения по закону добивались представители России и еще одной страны, а также подчеркнул, что решение Венецианской комиссии является рекомендательным.
"Негативного вывода добивались представители России и одной из европейских стран. Они принесли свои ложки с дегтем, но в целом закон не получил отрицательного заключения. Более глубокий анализ подам позже. Решение комиссии не является обязательным, а является рекомендательным. На провокации и манипуляции антиукраинских медиа и выдумки антиукраинских деятелей не обращайте внимания и не верьте им ", - написал Княжицкий.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Офис Совета Европы в Украине обнародовал выводы Венецианской комиссии относительно украинского языкового закона.
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