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Espreso.tvСпортВратарь "Барселоны" обогнал Роналду по количеству результативных передач

Вратарь "Барселоны" обогнал Роналду по количеству результативных передач


фото: Reuters
В нынешнем сезоне вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген сделал 2 результативные передачи, у Криштиану Роналду всего 1

Об этом сообщает sport360 y twitter.

В матче 16-го тура чемпионата Испании против "Мальорки", вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген отдал голевую передачу на Гризманна. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Для немца это вторая результативная передача в текущем сезоне в Примере. Ранее голкипер ассистировал уругвайцу Луису Суаресу в игре с "Хетафе" (2:0).

По показателю результативных передач Тер Штеген уже обогнал Криштиану Роналду, Эдена Азара, Кристиана Эриксена, Марко Ройса и других звездных полузащитников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter Stegen has more league assists than some big names in 2019/20

Сообщение, распространенный Sport360 (@ sport360)

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