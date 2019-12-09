Вратарь "Барселоны" обогнал Роналду по количеству результативных передач
9 декабря, 2019, 19:27
В нынешнем сезоне вратарь "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген сделал 2 результативные передачи, у Криштиану Роналду всего 1
Об этом сообщает sport360 y twitter.
В матче 16-го тура чемпионата Испании против "Мальорки", вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген отдал голевую передачу на Гризманна. Встреча завершилась со счетом 5:2.
Для немца это вторая результативная передача в текущем сезоне в Примере. Ранее голкипер ассистировал уругвайцу Луису Суаресу в игре с "Хетафе" (2:0).
По показателю результативных передач Тер Штеген уже обогнал Криштиану Роналду, Эдена Азара, Кристиана Эриксена, Марко Ройса и других звездных полузащитников.
- 28 ноября аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси забил 34-й команде в Лиге чемпионов и опередил по этому показателю португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля.
- Матч против дортмундского клуба стал для Месси 700-м в составе "Барселоны".
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