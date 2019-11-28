Месси отобрал у Роналду рекорд Лиги чемпионов

28 ноября, 2019, 11:42

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси забил 34-й команде в Лиге чемпионов и опередил по этому показателю португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля

Об этом сообщает Opta Sports.

27 ноября в 5-м туре Лиги чемпионов Месси забил в ворота дортмундской "Боруссии", которая стала 34-й командой в турнире, которая пропустила от аргентинца.

Таким образом, Месси опередил установил новый рекорд ЛЧ и опередил по этому показателю форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-нападающего "Реала" Рауля, которые забивали 33-м разным командам.