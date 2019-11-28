Месси отобрал у Роналду рекорд Лиги чемпионов
28 ноября, 2019, 11:42
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси забил 34-й команде в Лиге чемпионов и опередил по этому показателю португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля
Об этом сообщает Opta Sports.
27 ноября в 5-м туре Лиги чемпионов Месси забил в ворота дортмундской "Боруссии", которая стала 34-й командой в турнире, которая пропустила от аргентинца.
Таким образом, Месси опередил установил новый рекорд ЛЧ и опередил по этому показателю форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-нападающего "Реала" Рауля, которые забивали 33-м разным командам.
- Напомним, 27 ноября "Барселона" победила "Боруссию" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
- Матч против дортмундского клуба стал для Месси 700-м в составе "Барселоны".
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