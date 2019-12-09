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Espreso.tvОбществоВ Париже проходит встреча Зеленского и Макрона

В Париже проходит встреча Зеленского и Макрона


фото: president.gov.ua
В Елисейском дворце в Париже в рамках Нормандского саммита проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона

Об этом сообщил Офис президента.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.

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