В Париже проходит встреча Зеленского и Макрона
9 декабря, 2019, 17:06
В Елисейском дворце в Париже в рамках Нормандского саммита проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона
Об этом сообщил Офис президента.
"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже.
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