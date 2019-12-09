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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным

В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным


фото: regionews
В офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал Тимошенко.

Чиновник также подтвердил, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эммануэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

  • Напомним, встреча президента Украины с президентом Франции должна состояться в 15:05.
  • Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель запланирована на 15:30. При этом президент России Владимир Путин должен встретиться с Меркель в 15:00.
  • На 16:00 запланирована встреча с участием лидеров всех четырех стран, а на 18:45 - встреча участников саммита с журналистами.
  • Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина отсутствует в графике переговоров в Париже.
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