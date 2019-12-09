 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин остановил Зеленского: Сейчас все выйдут и поговорим, - росСМИ

Путин остановил Зеленского: Сейчас все выйдут и поговорим, - росСМИ

На Нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин жестом остановил украинского президента Владимира Зеленского

Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На опубликованном видео Зеленский, попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако Путин поднял руку и сказал, что обсуждение начнутся, когда "все выйдут".

Напомним, согласно предварительному графику, двусторонняя встреча Путина и Зеленского планировалась на 19:00, однако по состоянию на 19:15 продолжаются переговоры в нормандском формате. После этого на 20:00 был запланирован рабочий ужин с участием четырех лидеров, а в 21:00 - совместная пресс-конференция.

Отметим, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президент Украины Владимир Зеленский пожал руку Владимиру Путину во время знакомства. Он также сообщил, что стороны договорились провести встречу до общей пресс-конференции "нормандской четверки".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

9 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать