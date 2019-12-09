Нормандский саммит: итоговая пресс-конференция планируется после встречи Зеленского и Путина
9 декабря, 2019, 18:37
В Офисе президента анонсируют, что пресс-конференция будет после последней двусторонней встречи
Об этом сообщает ЕП.
По планам, которые согласовывались на выходных, общая пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.
Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренное.
Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).
- В Елисейском дворце началась встреча лидеров четырех стран в нормандском формате.
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