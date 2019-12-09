Нормандский саммит: итоговая пресс-конференция планируется после встречи Зеленского и Путина

9 декабря, 2019, 18:37

В Офисе президента анонсируют, что пресс-конференция будет после последней двусторонней встречи

Об этом сообщает ЕП.

По планам, которые согласовывались на выходных, общая пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина, и обсудят договоренное.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).