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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: Месси пропустит матч против "Интера"

Лига чемпионов: Месси пропустит матч против "Интера"


фото: Reuters
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не поможет команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского "Интера"

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

Испанская "Барселона" объявила заявку из 20 футболистов, которые помогут команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Среди игроков отсутствуют несколько лидеров команды, среди них нападающий Лионель Месси, защитники Жерар Пике и Нелсон Семеду и полузащитники Артур и Усман Дембеле.

Матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 10 декабря в Милане. Начало в 22:00.

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