Лига чемпионов: Месси пропустит матч против "Интера"

9 декабря, 2019, 17:27

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не поможет команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского "Интера"

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

Испанская "Барселона" объявила заявку из 20 футболистов, которые помогут команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Среди игроков отсутствуют несколько лидеров команды, среди них нападающий Лионель Месси, защитники Жерар Пике и Нелсон Семеду и полузащитники Артур и Усман Дембеле.

Матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 10 декабря в Милане. Начало в 22:00.

The summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij - FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 декабря 2019