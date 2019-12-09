Лига чемпионов: Месси пропустит матч против "Интера"
9 декабря, 2019, 17:27
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не поможет команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского "Интера"
Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.
Испанская "Барселона" объявила заявку из 20 футболистов, которые помогут команде в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского "Интера".
Среди игроков отсутствуют несколько лидеров команды, среди них нападающий Лионель Месси, защитники Жерар Пике и Нелсон Семеду и полузащитники Артур и Усман Дембеле.
Матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 10 декабря в Милане. Начало в 22:00.
The summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij- FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 декабря 2019
- Напомним, 27 ноября "Барселона" победила "Боруссию" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
- Матч против дортмундского клуба стал для Месси 700-м в составе "Барселоны".
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