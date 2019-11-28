Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 5-й тур
27 ноября
Группа Е
"Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) 1: 4
Голы: Саматов, 85 - Дака, 43, Минамино, 45, Хван, 69, Голанд, 87
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) 1: 1
Голы: Ловрен, 65, Мартинес, 21
Группа F
"Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 3: 1
Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67
"Славия" (Чехия) - "Интер" (Италия) 1: 3
Голы: Cаучек, 31 (пен) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81
Группа G
"Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция) 2: 0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
"СБ Лейпциг (Германия) -" Бенфика "(Португалия) 2: 2
Голы: Форсберг, 90, 90 + 6 - Пицци, 20 Винисиус, 59
Группа H
"Валенсия" (Испания) - "Челси" (Англия) 2: 2
Голы: Соллер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) 0: 2
Голы: Зиех, 2, Промес, 59
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