Дело "украинских диверсантов": Бессарабова и Дудко этапируют в Ставропольский край
9 декабря, 2019, 15:20
Осужденные в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов по состоянию на 8 декабря находились в Пятигорске
Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на сына Дудки Илью Каверника.
"По состоянию на вчерашний день (8 декабря) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Вероятно, или первая, или одиннадцатая колония. Больше ничего не знаю", - сказал Каверник.
- Верховный Суд над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым подтвердил и оставил без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии.
- Украинский обмудсмен Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием установить место пребывания политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.
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