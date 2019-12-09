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Espreso.tvОбществоДело "украинских диверсантов": Бессарабова и Дудко этапируют в Ставропольский край

Дело "украинских диверсантов": Бессарабова и Дудко этапируют в Ставропольский край


фото: rfe
Осужденные в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов по состоянию на 8 декабря находились в Пятигорске

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на сына Дудки Илью Каверника.

"По состоянию на вчерашний день (8 декабря) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Вероятно, или первая, или одиннадцатая колония. Больше ничего не знаю", - сказал Каверник.

  • Верховный Суд над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым подтвердил и оставил без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии.
  • Украинский обмудсмен Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием установить место пребывания политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.
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