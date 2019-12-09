Дело "украинских диверсантов": Бессарабова и Дудко этапируют в Ставропольский край

9 декабря, 2019, 15:20

Осужденные в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов по состоянию на 8 декабря находились в Пятигорске

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на сына Дудки Илью Каверника.

"По состоянию на вчерашний день (8 декабря) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Вероятно, или первая, или одиннадцатая колония. Больше ничего не знаю", - сказал Каверник.