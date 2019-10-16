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Espreso.tvОбществоСуд РФ оставил без изменений приговор в 14 лет тюрьмы "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову

Суд РФ оставил без изменений приговор в 14 лет тюрьмы "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову


фото: rfe
Верховный Суд над украинскими гражданами Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым подтвердил и оставил без изменений приговор так называемого Верховного Суда Крыма - 14 лет колонии

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По информации адвоката Владимира Дудки, в его подзащитного ухудшается состояние здоровья. Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.

Денисова отметила, что наш гражданин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяны Москальковой и председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова принять срочные меры по проведению медицинского обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, Владимира Дудко задержали 9 ноября 2016 в Севастополе в очередной сфабрикованному делу "Украинская диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликов и Алексеем Бессарабовым.

Их приговорили к 14 годам колонии.

 

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