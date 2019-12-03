Дело "украинскиз диверсантов": Денисова требует установить местонахождение Бессарабова и Дудки
3 декабря, 2019, 19:06
Украинский обмудсмен Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием установить место пребывания политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова
Об этом она написала в Facebook.
Денисова просит проверить соблюдение права украинцев на надлежащее содержание, а также обеспечить независимой правовой и медицинской помощью.
"Наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО г. Краснодар", - отметила Денисова.
Она добавила, что сегодня была получена информация об очередном нарушении их прав.
"На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся", - отметила Денисова.
- Ранее сообщалось, что политзаключенных Владимир Дудку и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма в Россию.
Читайте также
-
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
Читайте также
-
29 ноября, 2019 Шахтеры или трусы? 5 книг, которые помогут определиться
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ