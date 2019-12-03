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Espreso.tvОбществоДело "украинскиз диверсантов": Денисова требует установить местонахождение Бессарабова и Дудки

Дело "украинскиз диверсантов": Денисова требует установить местонахождение Бессарабова и Дудки

Украинский обмудсмен Людмила Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием установить место пребывания политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова

Об этом она написала в Facebook.

Денисова просит проверить соблюдение права украинцев на надлежащее содержание, а также обеспечить независимой правовой и медицинской помощью.

"Наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО г. Краснодар", - отметила Денисова.

Она добавила, что сегодня была получена информация об очередном нарушении их прав.

"На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся", - отметила Денисова.

  • Ранее сообщалось, что политзаключенных Владимир Дудку и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма в Россию.

 

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