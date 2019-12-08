МВФ пообещал $5,5 млрд под новую трехлетнюю программу

8 декабря, 2019, 09:53

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) предварительно договорились о новой трехлетней программе на $5,5 млрд

Об этом вечером в субботу, 7 декабря 2019 г., сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Фонда.

По словам Георгиевой, она "заверила президента в готовности МВФ поддержать план украинской власти для поддержания макроэкономической стабильности и повышения уровня экономики".