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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что Украина и МВФ достигли договоренности по поводу новой программы сотрудничества

Зеленский заявил, что Украина и МВФ достигли договоренности по поводу новой программы сотрудничества


фото: cfr.org
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом

По итогам встречи стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества. Такую информацию вечером в субботу, 7 декабря 2019 г., после 23:00 распространила пресс-служба Зеленского, передает Еспресо.TV.

"Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил президент.

Со своей стороны Георгиева, по данным украинской стороны, заверила в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью по поводу политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула она.

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