 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп требует от Всемирного банка не занимать денег Китаю

Трамп требует от Всемирного банка не занимать денег Китаю


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Об этом Трамп написал в twitter.

По мнению президента США, в Китае достаточно денег, поэтому Всемирному банку следует прекратить выдавать КНР кредиты.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Остановитесь!" - написал Трамп.

  • 28 ноября президент США Дональд Трамп подписал принятую американским Конгрессом резолюцию о поддержке протестующих Гонконга.
  • Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, обязывающий Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушениях прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, ответственных за такие нарушения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

7 декабря, 2019 суббота

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать