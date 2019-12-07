Трамп требует от Всемирного банка не занимать денег Китаю
7 декабря, 2019, 08:11
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Об этом Трамп написал в twitter.
По мнению президента США, в Китае достаточно денег, поэтому Всемирному банку следует прекратить выдавать КНР кредиты.
"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Остановитесь!" - написал Трамп.
Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they do not, they create it. STOP!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019
- 28 ноября президент США Дональд Трамп подписал принятую американским Конгрессом резолюцию о поддержке протестующих Гонконга.
- Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, обязывающий Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушениях прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, ответственных за такие нарушения.
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