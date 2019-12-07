Трамп требует от Всемирного банка не занимать денег Китаю

7 декабря, 2019, 08:11

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Об этом Трамп написал в twitter.

По мнению президента США, в Китае достаточно денег, поэтому Всемирному банку следует прекратить выдавать КНР кредиты.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Остановитесь!" - написал Трамп.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they do not, they create it. STOP! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019