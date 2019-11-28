Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

28 ноября, 2019, 10:27

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который ранее был принят в Конгрессе

Также был подписан закон, запрещающий экспорт из США в Гонконг специализированного полицейского оборудования, сообщает Белый дом.

Трамп призвал лидеров Китая и Гонконга мирным путем разрешить противоречия и принести в страну мир, который приведет к "общему процветанию".

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Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, обязывающий Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушениях прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, ответственных за такие нарушения.

Кроме того, конгрессмены предлагают запретить экспортировать в Гонконг технику и средства, которыми пользуется местная полиция для подавления беспорядков, в частности, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и наручники.