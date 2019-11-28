 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который ранее был принят в Конгрессе

Также был подписан закон, запрещающий экспорт из США в Гонконг специализированного полицейского оборудования, сообщает Белый дом.

Трамп призвал лидеров Китая и Гонконга мирным путем разрешить противоречия и принести в страну мир, который приведет к "общему процветанию".

Читайте также: Потрясающая победа: оппозиция разгромила пропекинских кандидатов на выборах в Гонконге

Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, обязывающий Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушениях прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, ответственных за такие нарушения.

Кроме того, конгрессмены предлагают запретить экспортировать в Гонконг технику и средства, которыми пользуется местная полиция для подавления беспорядков, в частности, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и наручники.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать