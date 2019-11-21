Конгресс одобрил законопроект в поддержку демонстрантов в Гонконге

21 ноября, 2019, 11:08

Палата представителей вслед за Сенатом США поддержала законопроект о поддержке демократии и защиты прав человека в Гонконге

Об этом сообщает CNBC.

"Палата представителей приняла законопроект по защите прав человека в Гонконге, и таким образом поставила президента Дональда Трампа в затруднительное положение, ведь он не хочет сорвать торговые переговоры с Китаем", - говорится в сообщении.

Решение было принято 417 голосами за против одного.

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Как сообщает телеканал, Палата представителей также приняла второй законопроект, запрещающий экспорт некоторого вида оружия полиции Гонконга.

Теперь законопроекты направлены на подпись главе Белого дома Трампу.

Отмечается, что принятие вышеупомянутых документов очень несвоевременно для Трампа, ведь он надеется одержать победу в торговой войне с Пекином и сделать из нее одну из основных тем во время предвыборной кампании.

Ранее Сенат США единогласно одобрил законопроект о поддержке демократии и защиты прав человека в Гонконге, что разгневало правительство Китая.

Напомним, в Гонконге продолжаются противостояния студентов и правоохранителей. Манифестанты применяют "коктейли Молотова", камни и подручные средства.

18 ноября полиция Гонконга начала штурм местного университета после почти двух дней противостояния с протестующими, в отношении которых применяется слезоточивый газ и водяные пушки. До этого столкновения между радикально настроенными активистами и силами полиции не утихали неделю.

Протестующие выступают против намерений властей Китая подавить гражданские свободы города.