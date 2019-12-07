"Челси" опозорился в матче с "Эвертоном" в чемпионате Англии
7 декабря, 2019, 16:54
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" неожиданно проиграл в гостях "Эвертону"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый гол забил нападающий "Эвертона" Ричарлисон на 5-й минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество ливерпульцев увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин.
За 3 минуты один мяч отыграл хавбек "Челси" Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.
"Эвертон" победил "Челси" 3: 1, набрал 17 очков и занимает 14-е место. Лондонцы с 29 пунктами идут четвертыми.
Чемпионат Англии
16-й тур
7 декабря
"Эвертон" - "Челси" 3:1
Голы: Ричарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 - Ковачича, 52
- Напомним, 4 декабря украинский футболиста "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко был признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптон".
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