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Espreso.tvСпорт"Челси" опозорился в матче с "Эвертоном" в чемпионате Англии

"Челси" опозорился в матче с "Эвертоном" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" неожиданно проиграл в гостях "Эвертону"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый гол забил нападающий "Эвертона" Ричарлисон на 5-й минуте с передачи защитника Джибриля Сидибе. В начале второго тайма преимущество ливерпульцев увеличил форвард Доминик Калверт-Льюин.

За 3 минуты один мяч отыграл хавбек "Челси" Ковачич. В конце матча Калверт-Льюин оформил дубль.

"Эвертон" победил "Челси" 3: 1, набрал 17 очков и занимает 14-е место. Лондонцы с 29 пунктами идут четвертыми.

Чемпионат Англии

16-й тур

7 декабря

"Эвертон" - "Челси" 3:1

Голы: Ричарлисон, 5, Калверт-Льюин, 49, 84 - Ковачича, 52

 

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