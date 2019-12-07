Оккупанты передали тело погибшего полковника СБУ Каплунова
7 декабря, 2019, 12:15
Российские оккупанты передали Украине тело погибшего на Донбассе полковника СБУ Дмитрия Каплунова
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко в facebook.
"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам. Спасибо всем, кто приложил усилия. Предадим воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов. Потому что есть правило: запрещается оставлять убитых и раненых товарищей в расположении противника", - написал Костенко.
В штабе ООС подтвердили LIGA.net факт передачи тела.
"Тело нам передали, но официально подтвердить, что это именно он, пока мы не можем, его должны опознать", - сказали в штабе.
- Напомним, 1 декабря бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева получили смертельные ранения вследствие подрыва на мине.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшим бойцам звание Героя Украины .
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