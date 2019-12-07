Оккупанты передали тело погибшего полковника СБУ Каплунова

7 декабря, 2019, 12:15

Российские оккупанты передали Украине тело погибшего на Донбассе полковника СБУ Дмитрия Каплунова

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко в facebook.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам. Спасибо всем, кто приложил усилия. Предадим воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов. Потому что есть правило: запрещается оставлять убитых и раненых товарищей в расположении противника", - написал Костенко.

В штабе ООС подтвердили LIGA.net факт передачи тела.

"Тело нам передали, но официально подтвердить, что это именно он, пока мы не можем, его должны опознать", - сказали в штабе.