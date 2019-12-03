Зеленский присвоил звание Героя Украины двум спецназовцам, погибшим в боестолкновении в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Ранее Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.
Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.
Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
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