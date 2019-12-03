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Espreso.tvОбществоЗеленский присвоил звание Героя Украины двум спецназовцам, погибшим в боестолкновении в зоне ООС

Зеленский присвоил звание Героя Украины двум спецназовцам, погибшим в боестолкновении в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" погибшим в ООС полковникам спецподразделения СБУ "Альфа" Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.

Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

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