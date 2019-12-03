Зеленский присвоил звание Героя Украины двум спецназовцам, погибшим в боестолкновении в зоне ООС

3 декабря, 2019, 20:03

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.

Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.