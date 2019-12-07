Хакеры пытались взломать сайт Зеленского
7 декабря, 2019, 21:17
В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что хакеры осуществили атаку на сайт президента Украины Владимира Зеленского
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Интерфакс-Украина" .
По его словам, представители национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак. В частности, нападению подверглись банковская система и официальный сайт президента.
"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме" 24/7/365 ", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена ", - сказал Данилов.
- 7 декабря стало известно, что за взломом переписки тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в 2017 году стоят хакеры, близкие к российским государственным структурам .
- 6 декабря Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров из Днепра , которые по заданию ФСБ атаковали украинские госучреждения перед парламентскими выборами.
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