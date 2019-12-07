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Espreso.tvОбществоХакеры пытались взломать сайт Зеленского

Хакеры пытались взломать сайт Зеленского


фото: tsn.ua
В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что хакеры осуществили атаку на сайт президента Украины Владимира Зеленского

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По его словам, представители национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак. В частности, нападению подверглись банковская система и официальный сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме" 24/7/365 ", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена ", - сказал Данилов.

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