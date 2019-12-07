Переписку Макрона в 2017 году взломали российские хакеры, - Le Monde

7 декабря, 2019, 10:13

За взломом переписки тогдашнего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в 2017 году стоят хакеры, близкие к российским государственным структурам

Об этом со ссылкой на Le Monde сообщает DW .

Утечка около 9 гигабайт данных из переписки нынешнего главы французского государства перед вторым туром президентских выборов во Франции в 2017 году получила название MacronLeaks.

Как отмечает издание, предположения журналистов-расследователей о том, что за этой утечкой стоят две группы хакеров, связанных с российскими спецслужбами, впервые подтверждается техническими доказательствами.

Вскоре после публикации в интернете данных переписки Макрона, в мае 2017 года, немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что, по данным фирмы Trend Micro, занимающейся информационной безопасностью, организаторы предвыборной кампании Макрона стали жертвами хакерской группировки Pawn Storm, которая связана с российскими спецслужбами.

Эта же группировка хакеров, по информации издания, было причастна ко взломам баз данных Демократической партии США, а также данных партии христианских демократов (ХДС) в Германии, главой которой тогда была канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«MacronLeaks»: des hackeurs d'Etat russes ont bien visé la campagne présidentielle de 2017 https://t.co/XVQ6ekGbHD - Le Monde (@lemondefr) December 6, 2019