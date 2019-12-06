СБУ пресекла деятельность группы хакеров, которые работали на Москву
6 декабря, 2019, 11:55
Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров из Днепра, которые по заданию ФСБ атаковали украинские госучреждения перед парламентскими выборами
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
В СБУ утверждают, что эти хакеры причастны к июльским кибератакам на сайты госучреждений. В частности, в службе отмечают рассылку вирусных электронных писем и атаку на ОГА.
Пресс-служба утверждает, что атаки, осуществляемые хакерами, были частью общего плана дестабилизации ситуации в Украине перед проведением парламентских выборов.
"Сейчас одном из злоумышленников объявлено о подозрении в разработке и сбыте программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации", - сообщают в СБУ.
Материалы дела переданы в суд.
"Служба принимает меры по установлению всех участников группировки и их российских кураторов", - кажуть у службі.
- Напомним, 5 декабря Владимир Зеленский освободил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Николая Кулешова, назначенного им на эту должность 9 августа 2019.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-