6 декабря, 2019, 11:55

Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров из Днепра, которые по заданию ФСБ атаковали украинские госучреждения перед парламентскими выборами

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В СБУ утверждают, что эти хакеры причастны к июльским кибератакам на сайты госучреждений. В частности, в службе отмечают рассылку вирусных электронных писем и атаку на ОГА.

Пресс-служба утверждает, что атаки, осуществляемые хакерами, были частью общего плана дестабилизации ситуации в Украине перед проведением парламентских выборов.

"Сейчас одном из злоумышленников объявлено о подозрении в разработке и сбыте программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации", - сообщают в СБУ.

Материалы дела переданы в суд.

"Служба принимает меры по установлению всех участников группировки и их российских кураторов", - кажуть у службі.