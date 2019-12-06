 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ пресекла деятельность группы хакеров, которые работали на Москву

СБУ пресекла деятельность группы хакеров, которые работали на Москву


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров из Днепра, которые по заданию ФСБ атаковали украинские госучреждения перед парламентскими выборами

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В СБУ утверждают, что эти хакеры причастны к июльским кибератакам на сайты госучреждений. В частности, в службе отмечают рассылку вирусных электронных писем и атаку на ОГА.

Пресс-служба утверждает, что атаки, осуществляемые хакерами, были частью общего плана дестабилизации ситуации в Украине перед проведением парламентских выборов.

"Сейчас одном из злоумышленников объявлено о подозрении в разработке и сбыте программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации", - сообщают в СБУ.

Материалы дела переданы в суд.

"Служба принимает меры по установлению всех участников группировки и их российских кураторов", - кажуть у службі.

  • Напомним, 5 декабря Владимир Зеленский освободил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Николая Кулешова, назначенного им на эту должность 9 августа 2019.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать