Гончарук рассказал о встрече с Коломойским, Пинчуком и Ахметовым
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
В частности, Гончарук отметил, что встречался с Игорем Коломойским один раз на Банковой и в здании правительства.
"Я встречался со всеми крупнейшими налогоплательщиками: с Ахметовым, с Жеваго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими агрохолдингами и так далее. Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране. Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся. Думаю, эта логика выигрышная для всех", - сказал Гончарук.
По его словам, во время встреч ни разу не обсуждался вопрос отстаивания чьих-то интересов.
"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить"какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - заверил Гончарук.
- Напомним, 7 декабря Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы взыскать с бывших владельцев ПриватБанка средства, потраченные на его национализацию.
- Кроме того, Алексей Гончарук рассказал, при каких обстоятельствах он может подать в отставку .
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