Гончарук рассказал о встрече с Коломойским, Пинчуком и Ахметовым

7 декабря, 2019, 16:32

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что встречался с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

В частности, Гончарук отметил, что встречался с Игорем Коломойским один раз на Банковой и в здании правительства.

"Я встречался со всеми крупнейшими налогоплательщиками: с Ахметовым, с Жеваго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими агрохолдингами и так далее. Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране. Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся. Думаю, эта логика выигрышная для всех", - сказал Гончарук.

По его словам, во время встреч ни разу не обсуждался вопрос отстаивания чьих-то интересов.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить"какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - заверил Гончарук.