Гончарук рассказал, при каких условиях он может уйти в отставку

7 декабря, 2019, 14:27

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, при каких обстоятельствах он может подать в отставку

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

"Есть две вещи, которые для меня неприемлемы. Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины. Мой ответ состоит в том, что я не могу представить ситуацию, когда один или другой фактор стал бы между мной и Зеленским, Богданом или иной частью команды", - сказал Гончарук.

По его словам, он не может представить ситуацию, при которой ушел бы в отставку из-за действий президента Украины Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Богдана.

"Я бы не говорил о том, при каких условиях я бы ушел в отставку. Это разве чтобы хайп поймать. Вы можете написать в заголовке: "Гончарук пообещал уйти в отставку, если Богдан заставит его взять взятку". Мы пытаемся построить доверие, это сложно. Особенно когда тебя со всех сторон провоцируют. Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или Богдана", - заверил Гончарук.