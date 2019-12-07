Гончарук рассказал, при каких условиях он может уйти в отставку
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
"Есть две вещи, которые для меня неприемлемы. Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины. Мой ответ состоит в том, что я не могу представить ситуацию, когда один или другой фактор стал бы между мной и Зеленским, Богданом или иной частью команды", - сказал Гончарук.
По его словам, он не может представить ситуацию, при которой ушел бы в отставку из-за действий президента Украины Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Богдана.
"Я бы не говорил о том, при каких условиях я бы ушел в отставку. Это разве чтобы хайп поймать. Вы можете написать в заголовке: "Гончарук пообещал уйти в отставку, если Богдан заставит его взять взятку". Мы пытаемся построить доверие, это сложно. Особенно когда тебя со всех сторон провоцируют. Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или Богдана", - заверил Гончарук.
- Напомним, 7 декабря Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы взыскать с бывших владельцев ПриватБанка деньги, потраченные на его национализацию.
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