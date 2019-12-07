Гончарук пообещал взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные на его национализацию
7 декабря, 2019, 11:51
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы взыскать с бывших владельцев ПриватБанка деньги, потраченные на его национализацию
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
По словам Гончарука, Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации "ПриватБанка" из бывших владельцев.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.
Также премьер-министр отметил, что правительство не видит никаких оснований для возвращения "ПриватБанка" бывшим акционерам.
- Напомним, 6 декабря министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что "Приватбанк" со временем будет возвращен на частный рынок .
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