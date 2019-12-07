Гончарук пообещал взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные на его национализацию

7 декабря, 2019, 11:51

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы взыскать с бывших владельцев ПриватБанка деньги, потраченные на его национализацию

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

По словам Гончарука, Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации "ПриватБанка" из бывших владельцев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - сказал Гончарук.

Также премьер-министр отметил, что правительство не видит никаких оснований для возвращения "ПриватБанка" бывшим акционерам.