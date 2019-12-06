Зинченко готов сыграть против "Манчестер Юнайтед", - Гвардиола

6 декабря, 2019, 19:15

Накануне центрального матча 16-го тура АПЛ, "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола рассказал, что украинский защитник Александр Зинченко сможет помочь команде

Об этом сообщает manchestereveningnews.co.uk .

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинский защитник Александр Зинченко, который пропускал последние матчи из-за травмы, готов к главному матчу 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

"Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против" Манчестер Юнайтед ". Однако я не знаю, сколько минут он сможет сыграть", - рассказал тренер.



Дерби Манчестера состоится 7 декабря. Начало в 19:30.