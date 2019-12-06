Зинченко готов сыграть против "Манчестер Юнайтед", - Гвардиола
6 декабря, 2019, 19:15
"Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против" Манчестер Юнайтед ". Однако я не знаю, сколько минут он сможет сыграть", - рассказал тренер.
Накануне центрального матча 16-го тура АПЛ, "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола рассказал, что украинский защитник Александр Зинченко сможет помочь команде
Об этом сообщает manchestereveningnews.co.uk .
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинский защитник Александр Зинченко, который пропускал последние матчи из-за травмы, готов к главному матчу 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
"Зинченко восстановился и готов играть. Недавно он вернулся в общую группу и может помочь нам в матче против" Манчестер Юнайтед ". Однако я не знаю, сколько минут он сможет сыграть", - рассказал тренер.
Дерби Манчестера состоится 7 декабря. Начало в 19:30.
- 5 декабря украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что в будущем может вернуться в "Шахтер" , воспитанником которого он является.
- Кроме этого, Александр Зинченко рассказал, что в детстве мечтал играть за испанскую "Барселону" .
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