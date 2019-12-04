Зинченко рассказал, за какую команду мечтал играть в детстве
4 декабря, 2019, 20:35
Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что в детстве мечтал играть за испанскую "Барселону"
Об этом сообщает "Трибуна" .
Универсальный футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, за какую команду он мечтал играть в детстве.
"В детстве мечтал играть за "Барселону", но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты", - рассказал футболист.
В этом сезоне Александр Зинченко провел лишь 9 матчей, ведь пропустил более двух месяцев, из-за травмы колена.
- 3 декабря конкурент украинского футболиста Александра Зинченко в "Манчестер Сити" испанец Анхелиньйо попал в сферу интересов нидерландских ПСВ и "Аякса" .
- 2 декабря защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко лучший легионер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
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