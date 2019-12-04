Зинченко рассказал, за какую команду мечтал играть в детстве

4 декабря, 2019, 20:35

Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что в детстве мечтал играть за испанскую "Барселону"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Универсальный футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, за какую команду он мечтал играть в детстве.

"В детстве мечтал играть за "Барселону", но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты", - рассказал футболист.

В этом сезоне Александр Зинченко провел лишь 9 матчей, ведь пропустил более двух месяцев, из-за травмы колена.