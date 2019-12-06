 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВенецианская комиссия рассматривает языковой закон

Венецианская комиссия рассматривает языковой закон


фото: venice.coe.int
6 декабря по 12:00 до 14:00 проходят слушания Венецианской комиссии по поводу Закона Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"

6 мая в пятницу Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рассматривает 2 украинских закона, говорится в повестке дня учреждения.

Профильные подкомиссии уже рассмотрели оба документа на заседании в четверг, 5 декабря.

Запрос в Венецианскую комиссию по поводу закона о языке поступил 23 мая 2019 г., по поводу законопроекта о деятельности органов судебной власти - 7 октября. Оба запроса поступили от мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

  • Напомним, Закон Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 г.
  • Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" был подписан Владимиром Зеленским 4 ноября 2019 г.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать