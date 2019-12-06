Венецианская комиссия рассматривает языковой закон

6 декабря, 2019, 12:58

6 декабря по 12:00 до 14:00 проходят слушания Венецианской комиссии по поводу Закона Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"