Венецианская комиссия рассматривает языковой закон
6 декабря, 2019, 12:58
6 мая в пятницу Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рассматривает 2 украинских закона, говорится в повестке дня учреждения.
6 декабря по 12:00 до 14:00 проходят слушания Венецианской комиссии по поводу Закона Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"
6 мая в пятницу Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рассматривает 2 украинских закона, говорится в повестке дня учреждения.
Профильные подкомиссии уже рассмотрели оба документа на заседании в четверг, 5 декабря.
Запрос в Венецианскую комиссию по поводу закона о языке поступил 23 мая 2019 г., по поводу законопроекта о деятельности органов судебной власти - 7 октября. Оба запроса поступили от мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Напомним, Закон Украины "О поддержке функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 г.
- Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" был подписан Владимиром Зеленским 4 ноября 2019 г.
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