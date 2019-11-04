Зеленский подписал закон о судебной реформе
4 ноября, 2019, 16:01
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"
Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекту на сайте Верховной Рады.
"Возвращен с подписью резидента", - говорится в статусе документа.
16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 принят во втором чтении. За него проголосовали 236 парламентариев.
Законопроект предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100. При этом их должностные оклады уменьшатся с 75 до 55 прожиточных минимумов. Также предлагается сократить количество членов Высшей квалификационной комиссии судей с 16 до 12-ти. Их по результатам конкурсов будет назначать Высший совет правосудия.
- Напомним, ранее глава Верховного суда Валентина Данишевская выступила с критикой законопроекта и призвала его не принимать. По ее словам, основная цель президентской инициативы - "заменить старых людей на новых". Реформа, как считала Данишевская, имела целью подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам ПриватБанка и выборов в ОРДЛО.
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