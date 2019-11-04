Зеленский подписал закон о судебной реформе

4 ноября, 2019, 16:01

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекту на сайте Верховной Рады.

"Возвращен с подписью резидента", - говорится в статусе документа.

16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 принят во втором чтении. За него проголосовали 236 парламентариев.

Законопроект предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100. При этом их должностные оклады уменьшатся с 75 до 55 прожиточных минимумов. Также предлагается сократить количество членов Высшей квалификационной комиссии судей с 16 до 12-ти. Их по результатам конкурсов будет назначать Высший совет правосудия.