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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ

Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ

9 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №590 / 2019.

 

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