Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ
9 августа, 2019, 19:00
9 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №590 / 2019.
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