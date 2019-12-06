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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Олимпик": стали известны стартовые составы команд

"Шахтер" - "Олимпик": стали известны стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Сегодня, 6 декабря, в 17-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимает "Олимпик"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Чемпионат Украины по футболу

17-й тур

6 декабря

"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк)

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 19:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Соломон, Коноплянка, Марлос

"Олимпик": Крынская, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Цимбалюк, Политыло, Завийский, Демир, Балашов, Шахаб
Запасные: Пеньков, Г.Пасич, Трубочкин, Зотько, Драман, Фабиньо, Чинеду

 

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