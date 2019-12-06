"Шахтер" - "Олимпик": стали известны стартовые составы команд
6 декабря, 2019, 18:32
"Олимпик": Крынская, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Цимбалюк, Политыло, Завийский, Демир, Балашов, Шахаб
Сегодня, 6 декабря, в 17-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимает "Олимпик"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Чемпионат Украины по футболу
17-й тур
6 декабря
"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Соломон, Коноплянка, Марлос
"Олимпик": Крынская, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Цимбалюк, Политыло, Завийский, Демир, Балашов, Шахаб
Запасные: Пеньков, Г.Пасич, Трубочкин, Зотько, Драман, Фабиньо, Чинеду
- 1 декабря "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- Также 1 декабря "Динамо" победило "Олимпик" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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