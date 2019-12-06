Нацбанк упростил условия для кредитования ФЛП в банках
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, новым подходом предусмотрено, что кредитный риск ФЛП банки будут оценивать на основании портфельного подхода.
"На практике это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Так, пока заемщики не будут допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты будут считаться качественными ", - сообщили в Нацбанке.
Там отмечают, что новое постановление упростит банкам процесс выдачи кредитов ФЛПам и должно способствовать расширению кредитования малого и среднего бизнеса.
"Это один из шагов в нужном направлении и логическое продолжение работы по активизации кредитования, которое обеспечит устойчивый экономический рост", - прокомментировала новые изменения заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Напомним, недавно программу "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский. В ее рамках с 1 февраля предлагают выдавать кредиты под:
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5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
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7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;
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9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.
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