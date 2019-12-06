НАБУ открыло уголовное производство на депутата "Слуги народа"

6 декабря, 2019, 10:34

Детективы Национального антикоррупционного бюро внесли в единый реестр досудебных расследований сведения по материалам журналистов по депутату "Слуги народа" Андрею Холодову

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила журналистам "Радио Свобода".



Причиной досудебного расследования стала публикация материалов журналистского расследования "Слуга семейного бизнеса" в программе журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект радио Свобода и телеканала "UA: Первый").



В ходе расследования журналисты узнали, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовой торговлей табачных изделий в точки продаж. Соответственно, лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, депутат Холодов отстаивал собственные интересы.



"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРГР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. Ст.15, ч.2. Ст.364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением ", - сообщили в НАБУ на запрос журналистов.





13 ноября вышло расследование "Схем", где журналисты установили, что семья депутата из "Слуги народа" Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") до распространения этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн") и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").



Журналисты утверждают, что фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.



Сам народный депутат утверждал, что фирма была продана другому владельцу в 2018 году, однако не указал кому.



Журналисты "Схем" заявляют, что бизнес семьи Холодова тщательно замаскирован за подставными владельцами и несуществующими адресами регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр.



В расследовании журналистов, что стало причиной активности НАБУ, говорится, что бизнес в 2018 году продали Гиоргосу Лантасу, юристу который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти в сотни других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального держателя фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.



Сам Холодов публично отрицал, что является бенефициаром внесенной им поправки к закону. Он публично высказался по поводу расследования: "Радио Свобода, вдумайтесь хоть немного в суть своих расследований. Вы меня обвинили в лоббизме. Что вы им называете? Просто голос "за" эту правку, к авторству которой я еще и никакого отношения не имею, и позицию против монополиста - компании, которая нарушает закон? Тогда я здесь каждый день в пленарной неделе и на заседаниях комитета что-то лоббирую голосом "за". Похоже, лоббист всего, что не нравится РС".