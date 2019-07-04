Кум Медведчука, который идет в Раду от "Слуги народа", имеет виллу в Вене за 6 млн евро - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", передает " Радио Свобода".
Журналисты приводят официальные документы из австрийского реестра недвижимости. Отмечается, что имение приобретено в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млон гривен).
"Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей супругов крестила Оксана Марченко - жена Виктора Медведчука", - отмечают журналисты.
Дом расположен в Вене на улице Лайнцер штрассе в районе Хитцинг. Это наиболее элитный спальный район австрийской столицы с дорогими частными домами.
По данным журналистов, в пяти минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Также в Вене расположен салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова - он расположен на улице Вальфишгассе в центре города.
Сам Андрей Холодов - человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Андрея Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.
Официально Андрей Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.
Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Об этом свидетельствует фото с Instagram-аккаунта телеведущей, в подписи к которому она называет жену Холодова "матерью своего крестника".
Также в Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками.
О родственных связях Холодова с женой Виктора Медведчука главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкова известно.
"Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков в комментарии журналистам "Схем".
В списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.
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